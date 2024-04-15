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Армия Израиля засекла запуск пяти ракет из Ливана и нанесла ответные удары

Армия Израиля засекла запуск пяти ракет из Ливана и нанесла ответные удары Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала запуск пяти ракет из Ливана по северным районам еврейского государства и нанесла удары по местам, откуда велись обстрелы.
Другие страны
15 апреля 2024 г. 21:24
Армия Израиля засекла запуск пяти ракет из Ливана и нанесла ответные удары

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала запуск пяти ракет из Ливана по северным районам еврейского государства и нанесла удары по местам, откуда велись обстрелы.

Как передает Report, об этом сообщила армейская пресс-служба (ЦАХАЛ).

Военные добавили, что снаряды "упали в незаселенной местности", а "о пострадавших не сообщалось".

Кроме того, "некоторое время назад истребители ЦАХАЛ нанесли удары по военным объектам движения "Хезболлах" в районах Маркаба и Мадждал-Зун на юге Ливана", продолжили в пресс-службе.

Военные также сообщили, что "артиллерия ЦАХАЛ вела огонь с целью устранения угрозы в районах Джебель-Блата и Аль-Хамры" в Ливане.

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