Армия Израиля зафиксировала около 40 пусков снарядов из Ливана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала около 40 пусков снарядов с территории Ливана по территории Западной Галилеи на севере Израиля, некоторые из снарядов были перехвачены.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала около 40 пусков снарядов с территории Ливана по территории Западной Галилеи на севере Израиля, некоторые из снарядов были перехвачены.

Как передает Report , об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.

"После сирен, звучавших между 22:26 и 23:02 (23:26 и 00:02 по бакинскому времени) в районе Западной Галилеи, было выявлено около 40 снарядов, запущенных из Ливана по израильской территории. Часть снарядов была перехвачена, также было выявлено некоторое число упавших снарядов. Сообщений о пострадавших не поступало", - говорится в сообщении пресс-службы.

По данным военных, артиллерия ЦАХАЛ нанесла удар по источникам огня.