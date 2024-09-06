Армия Израиля выделит стартапам 500 млн долларов на разработку дронов

Министерство обороны Израиля в рамках специальной программы выделит технологическим стартапам 500 млн долларов на разработку беспилотных аппаратов и других систем.

Министерство обороны Израиля в рамках специальной программы выделит технологическим стартапам 500 млн долларов на разработку беспилотных аппаратов и других систем.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета The Jerusalem Post.

Директор департамента планирования, экономики и информационных технологий Минобороны Израиля Нир Вейнголд, кризис на Украине и другие вооруженные конфликты в мире, несмотря на критику операции в секторе Газа, привели к резкому росту интереса к израильским оборонным технологиям. В этой связи армия Израиля запустила специальную программу поддержки перспективных разработок. По его словам, в настоящее время министерство ведет сотрудничество с 270 стартапами, 100 из них принимают непосредственное участие в программе.

Эти компании в течение четырех-шести месяцев разрабатывают и тестируют свои технологии. В случае успеха они могут получить от Минобороны дополнительный заказ и финансирование в размере около 5 млн долларов.

Среди разработок Вейнголд назвал робота, который способен маневрировать в подземных тоннелях любой сложности и транслировать снимаемое видео в режиме реального времени. Другая компания представила систему анализа больших массивов данных, которая позволяет вычислять финансовые преступления или участников координированных информационных операций в социальных сетях. Один из стартапов разрабатывает очки, которые позволяют передавать запись в режиме онлайн.