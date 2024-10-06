Армия Израиля сообщила о смерти раненного в бою в Газе военного

Израильская армия объявила о смерти своего военнослужащего, раненного в бою в секторе Газа в июне 2024 года.

Израильская армия объявила о смерти своего военнослужащего, раненного в бою в секторе Газа в июне 2024 года.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении армейской пресс-службы.

По данным ведомства, 28-летний сержант-резервист Нир Хадад, служивший в 8-й бригаде, погиб сегодня от тяжелых ранений, полученных 15 июня во время боя в северной части сектора Газа.

ЦАХАЛ также сообщил еще о трех военнослужащих, тяжело раненых в боестолкновениях 6 октября на севере сектора Газа. Все они госпитализированы.