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Армия Израиля сообщила о начале операции против радикалов в центре сектора Газа

Армия Израиля сообщила о начале операции против радикалов в центре сектора Газа 162-я дивизия Армии обороны Израиля начала "высокоточную" операцию против радикалов и их объектов в центральной части сектора Газа, перед вводом войск в центр палестинского анклава истребители нанесли удары по военным целям.
Другие страны
11 апреля 2024 г. 12:21
Армия Израиля сообщила о начале операции против радикалов в центре сектора Газа

162-я дивизия Армии обороны Израиля начала "высокоточную" операцию против радикалов и их объектов в центральной части сектора Газа, перед вводом войск в центр палестинского анклава истребители нанесли удары по военным целям.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в пресс-службе Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

"Ночью 162-я дивизия начала высокоточную, основанную на разведданных операцию по уничтожению террористов и террористической инфраструктуры в центре сектора Газа. Перед вводом войск в этот район авиация и истребители ВВС Израиля нанесли удары по террористической инфраструктуре над и под землей в центральной части сектора Газа", - говорится в заявлении пресс-службы.

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