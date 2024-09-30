Армия Израиля объявила закрытой военной зоной участок на границе с Ливаном

Израильская армия объявила закрытой военной зоной район трех населенных пунктов возле границы с Ливаном.
Как передает Report, об этом сообщила армейская пресс-служба.
"После оценки ситуации районы Метулы, Мисгав-Ама и Кфар-Гилади на севере Израиля были объявлены закрытой военной зоной. Въезд в этот район воспрещен", - говорится в заявлении.
Об этом решении было объявлено в свете ожиданий возможного начала наземной операции Израиля на ливанской территории.
Ранее американский лидер Джа Байден заявил, что не поддержит планируемую ограниченную наземную операцию в Ливане против вооруженных формирований организации "Хезболлах".