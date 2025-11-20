Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    Армия Израиля обнаружила в секторе Газа туннель протяженностью 7 км

    Другие страны
    20 ноября, 2025
    21:59
    Армия Израиля обнаружила в секторе Газа туннель протяженностью 7 км

    Военнослужащие Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) обнаружили в южной части сектора Газа туннель радикалов протяженностью 7 км.

    Как передает Report, об этом сообщила армейская пресс-служба.

    "Это один из самых протяженных и сложных туннелей, обнаруженных в секторе Газа. В длину он превышает 7 км и пролегает на глубине до 25 м. Внутри туннеля было оборудовано около 80 бункеров, включая командные пункты, используемые высшим командованием террористического режима ХАМАС для хранения оружия, долгосрочного пребывания и планирования террористических атак против военнослужащих Армии обороны Израиля", - говорится в заявлении.

    По информации израильских военных, "среди высокопоставленных командиров ХАМАС, использовавших этот туннель, был командир бригады "Рафах" Мухаммед Шабане".

    В пресс-службе отметили, что туннель был прорыт "недалеко от Филадельфийского коридора" близ границы с Египтом, "под густонаселенным районом".

