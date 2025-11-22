Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    Армия Израиля ликвидировала трех боевиков ХАМАС в Рафахе

    Другие страны
    • 22 ноября, 2025
    • 19:44
    Военнослужащие Армии Израиля обнаружили и ликвидировали трех боевиков ХАМАС, бежавших вчера из туннеля в Рафахе на юге сектора Газа.

    Как передает Report со ссылкой на The Times of Israel, об этом сообщила армейская пресс-служба.

    Отмечается, что вчера около 15 боевиков выбрались из туннелей на востоке Рафаха. По данным ЦАХАЛ, шестеро из них были убиты в результате авиаударов, а пятеро взяты в плен.

    "Сегодня солдаты бригады "Нахаль" провели разведку в данном районе и обнаружили трех боевиков, которые пытались скрыться после побега из туннеля. Они были ликвидированы", - говорится в сообщении.

    ЦАХАЛ сектор Газа боевики ликвидация

