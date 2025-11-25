Армия Израиля ликвидировала пятерых боевиков на юге Газы

Израильские военнослужащие ликвидировали пятерых вооруженных боевиков, выбравшихся из туннеля в районе города Рафах на юге сектора Газа.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

"Военнослужащие продолжают действовать на востоке Рафаха. В этом районе были выявлены и ликвидированы пять вооруженных террористов", - говорится в заявлении.

По данн6ым ЦАХАЛ, вероятно, террористы вышли из подземного объекта на востоке Рафаха.

"Военнослужащие остаются на местах в соответствии с соглашением о прекращении огня и продолжают действовать для устранения любой непосредственной угрозы", - говорится в заявлении.