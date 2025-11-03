Армия Израиля ликвидировала еще двух боевиков "Хезболлах" в Ливане
Другие страны
- 03 ноября, 2025
- 23:55
Армия обороны Израиля ликвидировала двух боевиков "Хезболлах"на юге Ливана.
Как передает Report со ссылкой на портал Ynet, об этом сообщила армейская пресс-служба.
"ЦАХАЛ ликвидировал Мохаммада Али Хадида, командира спецподразделения движения "Хезболлах" - "Радван" в районе Набатия на юге Ливана. Боевик планировал террористическое нападение на израильскую территорию и недавно возобновил попытки восстановить террористическую инфраструктуру организации", - сообщили военные.
Кроме того, по данным израильской армии, в районе Айта-аль-Шааб в южной части Ливана был ликвидирован ещё один боевик, который пытался собрать разведданные о силах ЦАХАЛ в этом районе.
