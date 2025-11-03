Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13

    Армия Израиля ликвидировала еще двух боевиков "Хезболлах" в Ливане

    Другие страны
    • 03 ноября, 2025
    • 23:55
    Армия Израиля ликвидировала еще двух боевиков Хезболлах в Ливане

    Армия обороны Израиля ликвидировала двух боевиков "Хезболлах"на юге Ливана.

    Как передает Report со ссылкой на портал Ynet, об этом сообщила армейская пресс-служба.

    "ЦАХАЛ ликвидировал Мохаммада Али Хадида, командира спецподразделения движения "Хезболлах" - "Радван" в районе Набатия на юге Ливана. Боевик планировал террористическое нападение на израильскую территорию и недавно возобновил попытки восстановить террористическую инфраструктуру организации", - сообщили военные.

    Кроме того, по данным израильской армии, в районе Айта-аль-Шааб в южной части Ливана был ликвидирован ещё один боевик, который пытался собрать разведданные о силах ЦАХАЛ в этом районе.

    ЦАХАЛ "Хезболлах"

    Последние новости

    00:18

    Фон дер Ляйен: ЕС предоставит экстренную энергетическую помощь Украине

    Другие страны
    00:12

    Telegraph: Би-би-си сфальсифицировала речь Трампа в передаче перед выборами

    Другие страны
    00:06

    Зеленский: Украина наладит массовое производство ракет "Фламинго"

    Другие страны
    23:55

    Армия Израиля ликвидировала еще двух боевиков "Хезболлах" в Ливане

    Другие страны
    23:40
    Фото

    Гражданам Азербайджана в Нью-Йорке оказаны выездные консульские услуги

    Внешняя политика
    23:22

    Генсек ООН поблагодарил Катар за роль в прекращении огня в Газе

    Другие страны
    23:09

    Посол России вызван в МИД Италии

    Другие страны
    23:08

    Сьерра-Леоне в ноябре будет председательствовать в Совете Безопасности ООН

    Другие страны
    22:46

    В Колумбии из-за взрыва около участка полиции погибли два человека

    Другие страны
    Лента новостей