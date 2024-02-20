Армия Израиля конфисковала 250 млн долларов из банка в секторе Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) конфисковала 250 млн долларов в ходе операции в банке в Хан-Юнисе на юге сектора Газа.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) конфисковала 250 млн долларов в ходе операции в банке в Хан-Юнисе на юге сектора Газа.

Как передает Report со ссылкой на телеканал I24 News, об этом сообщили военные источники.

По данным телеканала, деньги были найдены в 12 сейфах, а операция длилась 48 часов.

Ранее ЦАХАЛ сообщал об обнаружении и конфискации финансовых средств в домах разыскиваемых членов ХАМАС, предназначенных для финансирования террористической деятельности.

В декабре газета Financial Times сообщала со ссылкой на источники, что в ходе ноябрьского перемирия около 50 млн долларов наличными были вывезены при поддержке ООН на юг палестинского анклава с целью снизить там дефицит наличных средств.