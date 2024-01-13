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Армия Израиля атаковала десятки ракетных установок в секторе Газа

Армия Израиля атаковала десятки ракетных установок в секторе Газа Израильские военные нанесли удары по десяткам готовых к использованию ракетных установок в секторе Газа.
Другие страны
13 января 2024 г. 14:44
Армия Израиля атаковала десятки ракетных установок в секторе Газа

Израильские военные нанесли удары по десяткам готовых к использованию ракетных установок в секторе Газа.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

"Войска ЦАХАЛа продолжают противодействовать терроризму на всей территории сектора Газа. Военнослужащие обнаружили и поразили десятки готовых к использованию ракетных установок", - говорится в сообщении.

Напомним, что ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков.

Израильская сторона в ответ на это объявила о начале операции "Железные мечи", которая продолжается по сей день.

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Версия на английском языке IDF says troops destroyed multiple rocket launching sites, tunnel shaft in Gaza
Версия на азербайджанском языке İsrail Qəzzada onlarla hədəfi vurub

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