Армия Израиля атаковала десятки ракетных установок в секторе Газа

Израильские военные нанесли удары по десяткам готовых к использованию ракетных установок в секторе Газа.

Израильские военные нанесли удары по десяткам готовых к использованию ракетных установок в секторе Газа.

Как передает Report , об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

"Войска ЦАХАЛа продолжают противодействовать терроризму на всей территории сектора Газа. Военнослужащие обнаружили и поразили десятки готовых к использованию ракетных установок", - говорится в сообщении.

Напомним, что ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков.

Израильская сторона в ответ на это объявила о начале операции "Железные мечи", которая продолжается по сей день.