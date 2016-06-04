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    Армия Ирака освободила от ИГИЛ населенный пункт к северу от Эль-Фаллуджи

    Ранее иракские военные взяли под контроль район Эн-Нуаймия

    Баку. 4 Июнь. REPORT.AZ/ Иракская армия освободила от боевиков группировки ИГИЛ населенный пункт Ас-Саклавия, расположенный к северу-западу от Эль-Фаллуджи.

    Как передает Report, об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на штаб совместных операций силовых ведомств.

    Ранее иракские военные вошли в город Эль-Фаллуджа по южному фронту и взяли под контроль район Эн-Нуаймия.

    Эль-Фаллуджа к западу от Багдада была захвачена группировкой «Исламское государство» в 2014 году.
    В конце мая иракские военные начали операцию по возвращению города.

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