​Армия Ирака начала операцию по освобождению провинции Анбар от боевиков ИГ

Баку. 13 июля. REPORT.AZ/ Иракская армия начала широкомасштабную операцию по освобождению провинции Анбар от террористической группировки "Исламское государство" (ИГ).

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщил официальный представитель иракского министерства обороны Яхья аз-Зубейди.

По его словам, наступление началось утром в понедельник при поддержки подразделений ополчения и военизированных отрядов местных племен.

По его словам, правительственные войска ведут бои по освобождению населенных пунктов провинции, обозначенных в плане армейского командования.

Группировка "Исламское государство" начала активные наступательные действия на севере Ирака в начале лета 2014 года.

Сейчас вооруженные формирования ИГ контролируют до трети иракской территории, а в провинции Анбар - около 80%.