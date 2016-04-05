Армия Египта уничтожила на Синае одного из главарей местного крыла ИГ

Баку. 5 апреля. REPORT.AZ/ Один из главарей местного крыла экстремистской группировки "Исламское государство" уничтожен египетскими военнослужащими на Синае.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал Sky News Arabia.

Боевик по имени Махер Али Салем был убит в перестрелке в районе Хариза в центральной части полуострова. При нем обнаружены автоматическое оружие, боеприпасы и гранаты.

По данным местных силовиков, Салем являлся одним из главных помощников лидера египетского крыла ИГ в центре Синая Мухаммеда Мусы Мухейсина, на которого египетский спецназ уже долгое время ведет охоту. Однако этому главарю террористов уже дважды с начала текущего года удавалось ускользать от преследования. В последний раз при попытке задержать его в районе Эль-Касима неподалеку от границы с Израилем погиб солдат.