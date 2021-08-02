Армия Египта ликвидировала 89 боевиков на Синайском полуострове

Армия Египта объявила об уничтожении более восьмидесяти боевиков в ходе операций на Синайском полуострове.

Армия Египта объявила об уничтожении более восьмидесяти боевиков в ходе операций на Синайском полуострове.

Как передает Report, об этом сообщает передает Интерфакс.

"В рамках продолжающихся мер по преследованию и разгрому террористических элементов, вооруженные силы провели операции, в ходе которых в северной части Синайского полуострова были убиты 89 опасных экстремистов", - отмечается в заявлении военных.

Также египетские военные обезвредили 404 самодельных взрывных устройства и разрушили 13 туннелей, которые боевики использовали для проникновения на территорию Египта. В то же время военные потеряли восемь человек.

Египетские войска долгое время ведут борьбу на Синайском полуострове с боевиками, в основном связанными с группировкой ИГИЛ. Атаки боевиков активизировались с 2013 года, когда был отстранен от власти президент Египта Мухаммед Мурси - один из лидеров движения "Братья-мусульмане".

С 2018 года военные Египта проводят общенациональную операцию против экстремистов, главным образом концентрируясь на севере Синайского полуострова и пустынных районах на западе страны.

По официальным данным, на Синайском полуострове были убиты примерно 1 060 боевиков и десятки служащих сил безопасности.