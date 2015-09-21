Армии Венгрии разрешили использовать нелетальное оружие на границах

Баку. 21 сентября. REPORT.AZ/ Парламент Венгрии наделил армию страны правом на использование оружия нелетального действия для охраны границ на фоне миграционного кризиса.

Соответствующий закон парламент Венгрии принял большинством голосов.

Как сообщает Report со ссылкой на Рейтер, армии будет позволено применять резиновые пули, пиротехнические устройства, гранаты со слезоточивым газом и устройства, стреляющие сетью, говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте венгерского парламента.