​Гражданина Армении оштрафовали за ложное сообщение о теракте в Кремле

Баку. 21 апреля. REPORT.AZ/ Мировой суд в Сочи оштрафовал на 20 тысяч рублей гражданина Армении Ашота Аракеляна, который, находясь в РФ, сделал ложное сообщение в полицию о готовящемся взрыве в Кремле, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Инцидент, за который 37-летний Аракелян на несколько месяцев был заключен под стражу, произошел 15 января.

"В суде установлено, что Аракелян, незаконно находящийся на территории Российской Федерации, желая привлечь к себе внимание, позвонил на телефон дежурной части… и сообщил заведомо ложную информацию о готовящемся взрыве в Кремле", - говорится в сообщении прокуратуры Краснодарского края.