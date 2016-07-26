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    ​Армейский вертолет Саудовской Аравии потерпел крушение в Йемене

    Трагедия произошла по причине плохих погодных условий

    Баку. 26 Июля. REPORT.AZ/ Ударный вертолет ВС Саудовской Аравии потерпел катастрофу в Йемене в провинции Мариб.

    Как передает Report, об этом говорится в распространенном заявлении командования коалиции, которая оказывает поддержу йеменским проправительственным силам против шиитских мятежников (хуситов).

    "Капитан Айман аль-Фифи и лейтенант Мухаммед аль-Хасан, проходившие службу в армейской авиации сухопутных войск королевства, погибли в результате падения вертолета Apache", - подчеркнули в коротком сообщении.

    Трагедия произошла по причине плохих погодных условий в регионе, где экипаж выполнял полет.

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