​Армейский вертолет Саудовской Аравии потерпел крушение в Йемене

Баку. 26 Июля. REPORT.AZ/ Ударный вертолет ВС Саудовской Аравии потерпел катастрофу в Йемене в провинции Мариб.

Как передает Report, об этом говорится в распространенном заявлении командования коалиции, которая оказывает поддержу йеменским проправительственным силам против шиитских мятежников (хуситов).

"Капитан Айман аль-Фифи и лейтенант Мухаммед аль-Хасан, проходившие службу в армейской авиации сухопутных войск королевства, погибли в результате падения вертолета Apache", - подчеркнули в коротком сообщении.

Трагедия произошла по причине плохих погодных условий в регионе, где экипаж выполнял полет.