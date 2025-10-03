Архиепископ Муллали: Нападение на синагогу в Манчестере - ужасное событие

Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ II Национальный форум по конкуренции
    03 октября, 2025
    Новоназначенная глава англиканской церкви Сара Муллали выступила против дискриминации, назвав нападение на синагогу в Манчестере "ужасным" событием.

    Как передает Report, об этом сообщают британские СМИ.

    "Нельзя допустить, чтобы ненависть и расизм любого рода разделяли нас", - сказала она.

    Отметим, что в пятницу Сара Муллали была назначена архиепископом Кентерберийским, что означает первую женщину посту главы Англиканской церкви за ее 1400-летнюю историю. Муллали, занимавшая с 2018 года пост епископа Лондона, стала 106-м архиепископом Кентерберийским после утверждения Комиссии по выдвижению кандидатур на престол и подтверждения монархом. В 2001 году она была рукоположена в сан священника, в 2015 году стала епископом.

    В Англиканской церкви женщин разрешено рукополагать в священнический сан с 1994 года. Впервые вопрос о допуске женщин к епископскому сану Англиканская церковь рассмотрела в 2014 году, когда Генеральный синод после долгих дебатов одобрил такую возможность.

