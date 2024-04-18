О нас

Аргентина заявила о намерении стать глобальным партнером НАТО

Аргентина заявила о намерении стать глобальным партнером НАТО Аргентина рассчитывает стать глобальным партнером НАТО, страна представила для этого соответствующий запрос.
Другие страны
18 апреля 2024 г. 19:00
Аргентина заявила о намерении стать глобальным партнером НАТО

Аргентина рассчитывает стать глобальным партнером НАТО, страна представила для этого соответствующий запрос.

Как передает Report, об этом сообщил министр обороны Аргентины Луис Петри на своей странице в социальной сети X.

Петри уточнил, что встретился с заместителем генерального секретаря Североатлантического альянса и передал ему письмо о намерениях, которое содержит запрос от Буэнос-Айреса стать глобальным партнером организации.

Министр добавил, что Аргентина продолжает работать над восстановлением связей, которые позволят модернизировать и подготовить вооруженные силы страны по стандартам альянса.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое читаемое

Иран запустил третью волну БПЛА по Израилю
Иран запустил третью волну БПЛА по Израилю
14 апреля 2024 г. 01:29
Иран запустил крылатые ракеты в сторону Израиля
Иран запустил крылатые ракеты в сторону Израиля
14 апреля 2024 г. 00:42
СМИ: Десятки иранских беспилотников пересекают территорию Ирака в направлении Израиля
СМИ: Десятки иранских беспилотников пересекают территорию Ирака в направлении Израиля
14 апреля 2024 г. 00:20
Иран объявил о закрытии воздушного пространства над Тегераном
Иран объявил о закрытии воздушного пространства над Тегераном
14 апреля 2024 г. 00:18
Жителя Баку задержали по подозрению в педофилии
Жителя Баку задержали по подозрению в педофилии
15 апреля 2024 г. 11:54
Иран запустил десятки беспилотников в сторону Израиля
Иран запустил десятки беспилотников в сторону Израиля
13 апреля 2024 г. 23:54
СМИ: Иран может атаковать территорию Израиля утром 14 апреля
СМИ: Иран может атаковать территорию Израиля утром 14 апреля
13 апреля 2024 г. 23:36
В Стамбуле произошло вооруженное нападение, есть погибший и раненые
В Стамбуле произошло вооруженное нападение, есть погибший и раненые
13 апреля 2024 г. 23:23
В Азербайджане из незаконного оборота изъяли 49 кг наркотиков
В Азербайджане из незаконного оборота изъяли 49 кг наркотиков
15 апреля 2024 г. 10:02
В Тбилиси перед штаб-квартирой правящей партии проходит акция протеста
ФотоВ Тбилиси перед штаб-квартирой правящей партии проходит акция протеста
13 апреля 2024 г. 16:03

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi