Аргентина заявила о намерении стать глобальным партнером НАТО

Аргентина рассчитывает стать глобальным партнером НАТО, страна представила для этого соответствующий запрос.

Аргентина рассчитывает стать глобальным партнером НАТО, страна представила для этого соответствующий запрос.

Как передает Report, об этом сообщил министр обороны Аргентины Луис Петри на своей странице в социальной сети X.

Петри уточнил, что встретился с заместителем генерального секретаря Североатлантического альянса и передал ему письмо о намерениях, которое содержит запрос от Буэнос-Айреса стать глобальным партнером организации.

Министр добавил, что Аргентина продолжает работать над восстановлением связей, которые позволят модернизировать и подготовить вооруженные силы страны по стандартам альянса.