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Аргентина закупила у Дании 24 истребителя F-16

Аргентина закупила у Дании 24 истребителя F-16 Министр обороны Аргентины Луис Петри подписал во вторник в Дании соглашение о покупке 24 боевых самолетов F-16.
Другие страны
16 апреля 2024 г. 19:40
Аргентина закупила у Дании 24 истребителя F-16

Министр обороны Аргентины Луис Петри подписал во вторник в Дании соглашение о покупке 24 боевых самолетов F-16.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении Министерства обороны Аргентины, опубликованном на официальном сайте правительства.

"Сегодня мы завершили самую значимую покупку для военно-воздушных сил Аргентины с 1983 года, это 24 самолета F-16, которые были модернизированы и оснащены лучшими технологиями и которые сегодня находятся на уровне лучших самолетов, входящих в состав военно-воздушных сил (ВВС) как стран Южной Америки, так и всего мира", - заявил Петри. - С новыми самолетами мы делаем важный шаг в нашей оборонной политике, восстанавливая сверхзвуковые возможности нашей авиации и добиваясь окончательного вступления наших ВВС в технологический 21 век".

Согласно заявлению Минобороны, истребители F-16 станут новой основой системы противовоздушной обороны Аргентины. Ранее эту задачу более 40 лет выполняли французские самолеты Dassault Mirage.

26 марта главы оборонных ведомств Аргентины и Дании на встрече в Буэнос-Айресе достигли договоренности о заключении этого соглашения.

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