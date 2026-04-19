Аргентина выступила против возвращения Венесуэлы в MERCOSUR

Аргентина выступает против восстановления членства Венесуэлы в Южноамериканском общем рынке (MERCOSUR), тогда как другие страны объединения склоняются к поддержке этой инициативы.с

Как сообщает Report, об этом пишет газета Clarin.

Отмечается, что после появления информации о возможной поддержке возвращения Каракаса со стороны остальных участников блока МИД Аргентины получил указание воспрепятствовать этому решению.

По данным издания, Буэнос-Айрес не заинтересован в возобновлении членства Венесуэлы, приостановленного в 2016 году, в том числе из-за вероятного усиления конкуренции в энергетической сфере.

Ранее министр промышленности и торговли Парагвая Марко Рикельме заявил, что Асунсьон полностью поддерживает возвращение Венесуэлы в MERCOSUR и намерен продвинуть этот вопрос до окончания своего временного председательства в объединении. В июле председательство перейдет к Уругваю.

Как отмечает газета, идею восстановления участия Каракаса также поддерживают Уругвай и Бразилия.

Напомним, MERCOSUR является крупнейшим торгово-экономическим объединением Южной Америки. Его основателями выступили Аргентина, Бразилия, Парагвай и Уругвай. В 2024 году к блоку присоединилась Боливия. Венесуэла стала членом объединения в 2012 году, однако спустя четыре года ее участие было приостановлено.