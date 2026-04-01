Аргентина внесла КСИР в список террористических организаций

Аргентинские власти приняли решение о включении иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в перечень террористических организаций.

Как передает Report, cоответствующую информацию распространила администрация президента Аргентины Хавьера Милея.

"Правительство страны приняло решение о внесении КСИР в Публичный реестр физических и юридических лиц, имеющих отношение к террористической деятельности и ее финансированию. Данное решение было выработано совместными усилиями министерства иностранных дел, министерства национальной безопасности, министерства юстиции и министерства государственной разведки и опирается на официальные сведения, свидетельствующие о противоправной деятельности транснационального масштаба, включая совершение террористических атак на аргентинской территории", - указывается в официальном заявлении.

В документе подчеркивается, что КСИР предположительно имеет отношение к двум террористическим нападениям, совершенным в Аргентине, - взрывам 1992 и 1994 годов. Иранская сторона неоднократно отрицала все обвинения, выдвигавшиеся в адрес иранских дипломатов и государственных деятелей в связи с данными инцидентами.

Отметим, что 17 марта 1992 года в столице Аргентины пикап со смертником за рулем, начиненный взрывчатым веществом, протаранил фасад израильского посольства. Мощный взрыв уничтожил здание дипломатической миссии Израиля, расположенную рядом католическую церковь и соседнее школьное здание. Жертвами нападения стали 28 человек, включая четырех сотрудников израильского посольства, еще около 300 получили ранения различной степени тяжести. 18 июля 1994 года был совершен теракт возле аргентинского еврейского культурного центра, унесший жизни 85 человек.