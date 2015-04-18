Аргентина судится с Британией за нефть у Фолклендов

Баку. 18 апреля. REPORT.AZ/ Аргентинское правительство подало судебный иск против британских нефтедобывающих компаний, работающих на Фолклендских островах.

Аргентинский министр по вопросам Фолклендских (или Мальвинских, как их называют в Аргентине) островов заявил, что британские компании проводят свои разработки слишком близко к островам, информирует Report со ссылкой на Би-би-си.

Британское министерство иностранных дел в ответ заявило, что жители островов имеют право на разработку природных ресурсов.

В начале месяца британские компании заявили об обнаружении новых месторождений нефти в районе Фолклендских островов, на что правительство Аргентины незамедлительно отреагировало нотой протеста, подчеркнув, что эти участки акватории принадлежат Аргентине, и разработка скважин там противозаконна.