 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Аргентина судится с Британией за нефть у Фолклендов

    Буэнос-Айрес подал иск против британских нефтедобывающих компаний

    Баку. 18 апреля. REPORT.AZ/ Аргентинское правительство подало судебный иск против британских нефтедобывающих компаний, работающих на Фолклендских островах.

    Аргентинский министр по вопросам Фолклендских (или Мальвинских, как их называют в Аргентине) островов заявил, что британские компании проводят свои разработки слишком близко к островам, информирует Report со ссылкой на Би-би-си.

    Британское министерство иностранных дел в ответ заявило, что жители островов имеют право на разработку природных ресурсов.

    В начале месяца британские компании заявили об обнаружении новых месторождений нефти в районе Фолклендских островов, на что правительство Аргентины незамедлительно отреагировало нотой протеста, подчеркнув, что эти участки акватории принадлежат Аргентине, и разработка скважин там противозаконна.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi