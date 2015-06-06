​Аргентина подаст апелляцию на решение суда США о выплатах по долгу

Баку. 6 июня. REPORT.AZ/ Правительство Аргентины подаст апелляцию на решение американского суда о новых многомиллиардных выплатах сотням держателей долга страны, сообщило в пятницу аргентинское министерство экономики, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Чуть ранее окружной суд Южного округа штата Нью-Йорк постановил, что Аргентина должна выплатить еще 5,4 миллиарда долларов сотням держателей ее долга, которые не согласились на реструктуризацию.

Согласно заявлению аргентинского ведомства, предыдущее судебное решение о выплатах не было направлено на поиск решения проблемы, а лишь открывало двери для новых и еще больших финансовых требований к стране.