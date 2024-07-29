Аргентина, Перу и Чили не признали победу Мадуро на выборах в Венесуэле

Президент Аргентины Хавьер Милей отказался признавать победу Николаса Мадуро на выборах президента Венесуэлы. Аналогичное решение приняли власти Перу и Чили.

Президент Аргентины Хавьер Милей отказался признавать победу Николаса Мадуро на выборах президента Венесуэлы. Аналогичное решение приняли власти Перу и Чили.

Как передает Report со ссылкой на "Коммерсант", об этом Милей написал в соцсети "X".

"Данные свидетельствуют о сокрушительной победе оппозиции, и мир ждет, чтобы оно (правительство Николаса Мадуро) признало поражение", - отметил он.

Милей назвал победителем венесуэльского оппозиционера Эдмундо Гонсалеса.

Глава МИД Перу Хавьер Гонсалес-Олаэчеа назвал голосование в Венесуэле "посягательством на народную волю".

Глава МИД Чили Альберто ван Клаверен заявил, что чилийское правительство не признает победу Николаса Мадуро, пока свои выводы не озвучат международные наблюдатели. Президент Чили Габриэль Борич также призвал обеспечить "полную прозрачность проверки протоколов".

Отметим, что по итогам обработки 80% протоколов Мадуро набрал 51,2% голосов.