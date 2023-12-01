Аргентина отказалась вступать в БРИКС

Правительство избранного президента Аргентины Хавьера Милея не намерено вступать в БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китая, Южно-Африканская Республика).

Правительство избранного президента Аргентины Хавьера Милея не намерено вступать в БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китая, Южно-Африканская Республика).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила советник Милея по внешней политике и его будущий глава МИД Диана Мондино.

"Аргентина не войдет в БРИКС", - написала она в соцсети X (ранее Twitter).

19 ноября в Аргентине прошел второй тур президентских выборов. Депутат-либертарианец Милей, выдвигавшийся от правой коалиции "Свобода наступает", одержал победу над министром экономики Серхио Массой.