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Аргентина отказалась вступать в БРИКС

Аргентина отказалась вступать в БРИКС Правительство избранного президента Аргентины Хавьера Милея не намерено вступать в БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китая, Южно-Африканская Республика).
Другие страны
1 декабря 2023 г. 00:24
Аргентина отказалась вступать в БРИКС

Правительство избранного президента Аргентины Хавьера Милея не намерено вступать в БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китая, Южно-Африканская Республика).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила советник Милея по внешней политике и его будущий глава МИД Диана Мондино.

"Аргентина не войдет в БРИКС", - написала она в соцсети X (ранее Twitter).

19 ноября в Аргентине прошел второй тур президентских выборов. Депутат-либертарианец Милей, выдвигавшийся от правой коалиции "Свобода наступает", одержал победу над министром экономики Серхио Массой.

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