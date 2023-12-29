Аргентина отказалась от БРИКС за пару дней до вступления

Новый президент Аргентины Хавьер Милей отказался от вступления в БРИКС, которое поддерживал его предшественник.

Новый президент Аргентины Хавьер Милей отказался от вступления в БРИКС, которое поддерживал его предшественник.

Как передает Report со ссылкой на Газета.ру, Милей сообщил об отказе вступать в БРИКС в официальных письмах, которые он несколько дней назад разослал всем лидерам объединения.

Среди адресатов российский президент Владимир Путин, глава КНР Си Цзиньпин, президенты Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва и ЮАР Сирил Рамафоса, а также премьер-министр Индии Нарендра Моди.

"Как вам известно, внешнеполитический курс правительства, которое я возглавляю... во многом отличается от курса предыдущего правительства. Поэтому некоторые решения прежнего руководства будут пересмотрены. <…> На данном этапе включение Аргентинской Республики в БРИКС в качестве полноправного члена с 1 января 2024 года нецелесообразно", — сообщил Милей в письме.

При этом он заверил каждого лидера БРИКС, что Аргентина хочет развивать двусторонние связи, увеличивать торговлю и обмен инвестициями.

Аргентину пригласили в БРИКС в конце августа. Помимо нее приглашения получили еще пять стран: Египет, Эфиопия, Иран, Саудовская Аравия и ОАЭ. С 1 января 2024 года все они станут членами содружества. Если бы Милей не сообщил об отказе, Аргентина автоматически вошла бы в БРИКС наравне с остальными.

БРИКС фактически существует с 2006 года. Последний раз содружество расширялось в 2011-м, когда к нему присоединилась ЮАР.