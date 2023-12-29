О нас

Аргентина отказалась от БРИКС за пару дней до вступления

Аргентина отказалась от БРИКС за пару дней до вступления Новый президент Аргентины Хавьер Милей отказался от вступления в БРИКС, которое поддерживал его предшественник.
Другие страны
29 декабря 2023 г. 21:09
Аргентина отказалась от БРИКС за пару дней до вступления

Новый президент Аргентины Хавьер Милей отказался от вступления в БРИКС, которое поддерживал его предшественник.

Как передает Report со ссылкой на Газета.ру, Милей сообщил об отказе вступать в БРИКС в официальных письмах, которые он несколько дней назад разослал всем лидерам объединения.

Среди адресатов российский президент Владимир Путин, глава КНР Си Цзиньпин, президенты Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва и ЮАР Сирил Рамафоса, а также премьер-министр Индии Нарендра Моди.

"Как вам известно, внешнеполитический курс правительства, которое я возглавляю... во многом отличается от курса предыдущего правительства. Поэтому некоторые решения прежнего руководства будут пересмотрены. <…> На данном этапе включение Аргентинской Республики в БРИКС в качестве полноправного члена с 1 января 2024 года нецелесообразно", — сообщил Милей в письме.

При этом он заверил каждого лидера БРИКС, что Аргентина хочет развивать двусторонние связи, увеличивать торговлю и обмен инвестициями.

Аргентину пригласили в БРИКС в конце августа. Помимо нее приглашения получили еще пять стран: Египет, Эфиопия, Иран, Саудовская Аравия и ОАЭ. С 1 января 2024 года все они станут членами содружества. Если бы Милей не сообщил об отказе, Аргентина автоматически вошла бы в БРИКС наравне с остальными.

БРИКС фактически существует с 2006 года. Последний раз содружество расширялось в 2011-м, когда к нему присоединилась ЮАР.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

В Дагестане из-за шквалистого ветра энергетики перешли на особый режим работы
В Дагестане из-за шквалистого ветра энергетики перешли на особый режим работы
23 декабря 2023 г. 17:44
В Нефтчалинском районе задержан браконьер
ФотоВ Нефтчалинском районе задержан браконьер
24 декабря 2023 г. 10:53
В Евлахе легковой автомобиль столкнулся с трактором, есть пострадавшие
В Евлахе легковой автомобиль столкнулся с трактором, есть пострадавшие
24 декабря 2023 г. 17:59
В Гаджигабульском районе найдены человеческие останки
В Гаджигабульском районе найдены человеческие останки
25 декабря 2023 г. 15:56
Эксперт: Запад пытается оказать давление на Вучича
Эксперт: Запад пытается оказать давление на Вучича
26 декабря 2023 г. 18:12
Хосейн Амир Абдоллахиан посетит Армению
Хосейн Амир Абдоллахиан посетит Армению
26 декабря 2023 г. 22:25
Фаиг Гараев вновь назначен главным тренером сборной Азербайджана по волейболу
Фаиг Гараев вновь назначен главным тренером сборной Азербайджана по волейболу
27 декабря 2023 г. 10:37
Продажи на валютных аукционах в Азербайджане сократились на 25%
Продажи на валютных аукционах в Азербайджане сократились на 25%
28 декабря 2023 г. 12:53
Истребители НАТО за год более 300 раз вылетали на перехват военных самолетов РФ
Истребители НАТО за год более 300 раз вылетали на перехват военных самолетов РФ
29 декабря 2023 г. 16:02
Алжирская Sonatrach заявила о планах вложить $50 млрд в развитие нефтегазовой отрасли
Алжирская Sonatrach заявила о планах вложить $50 млрд в развитие нефтегазовой отрасли
23 декабря 2023 г. 01:34

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi