Аргентина договорилась с кредиторами о погашении долга на 4,6 млрд. долларов

Баку. 29 февраля. REPORT.AZ/ Аргентина и группа иностранных инвесторов - владельцев обесценившихся государственных облигаций страны - пришли к соглашению в рамках долгого судебного разбирательства, информирует Report со ссылкой на Би-би-си.

Несколько американских хедж-фондов, среди которых Elliott Management и другие, согласились получить от Буэнос-Айреса 4,6 млрд. долларов, что составляет примерно 75% общей суммы долга и начисленных процентов.

Они приобрели долговые обязательства по сниженной цене в 2001 году, когда экономика страны находилась в глубоком кризисе.

Эту сделку уже назвали победой президента Маурисио Макри, который возглавил страну в декабре.

Предыдущий президент Кристина Фернандес де Киршнер отказывалась обсуждать этот вопрос.

15-летний спор с инвесторами стоил Аргентине доступа на внешние финансовые рынки.

После сообщений о достижении соглашения индекс Merval фондовой биржи Буэнос-Айреса поднялся на 3%.