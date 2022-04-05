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Арестович: Войска РФ готовятся сдать Херсон

Арестович: Войска РФ готовятся сдать Херсон Войска РФ готовятся сдать Херсон, а в Николаевской области их уже нет.
Другие страны
5 апреля 2022 г. 22:35
Арестович: Войска РФ готовятся сдать Херсон

Войска РФ готовятся сдать Херсон, а в Николаевской области их уже нет.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом заявил советник главы Офиса президента и военный эксперт Алексей Арестович в интервью Татьяне Поповой.

"Сам Херсон россияне подготовили уже к сдаче. Об этом мало кто знает, но они всерьез рассматривают оставление Херсона, в том числе, среди прочих своих планов. Это не значит, что Херсон будет освобожден завтра, но тем не менее", - сказал Арестович.

"В Николаеве уже вообще нет противника, все бои уже ведутся в Херсонской области", - добавил он.

По прогнозу Арестовича, у РФ нет сил для наступления на территории Украины. Что же касается переговоров, то военные условия совпадают с политическими.

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Версия на азербайджанском языке Arestoviç: "Rusiya hərbçiləri Xersondan geri çəkilməyə hazırlaşır"

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