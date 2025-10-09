Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ Путь к Победе
    Арестован подозреваемый в причастности к пожарам на виллах актеров Голливуда

    Другие страны
    • 09 октября, 2025
    • 05:48
    Американские правоохранители арестовали 29-летнего водителя Uber по подозрению в причастности к пожарам на виллах звезд Голливуда.

    Как передает Report, об этом пишет NBC News.

    По данным следствия, арестованный Джонатан Риндеркнехт в день Нового года устроил поджог в Лахмане. Кадры, предположительно подтверждающие это, были обнаружены на его мобильном телефоне. После того, как пожарные, как они считали, потушили пожар в Лахмане, огонь продолжил распространяться под землей и дошел до Голливуда.

    По словам пассажиров, которых мужчина вез в конце новогодней смены, он выглядел раздосадованным и возбужденным. Предполагается, что, закончив работу, молодой человек поехал к другу, а затем устроил пожар под музыку французского рэп-исполнителя, который жег вещи в своем клипе. При этом после этого он попытался позвонить спасателям, однако звонок не состоялся из-за плохой связи. 7 января вызванный, предположительно, его действиями пожар дошел до Голливуда.

