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    Задержан глава авиакомпании, виновной в гибели бразильских футболистов

    Всего под следствием шесть человек

    Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ Гендиректор авиакомпании LaMia, самолет которой разбился в Колумбии, Густаво Варгас Гамбоа задержан в Боливии вместе еще с двумя сотрудниками и доставлен в прокуратуру Санта-Круса.

    Как сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости", всего под следствием шесть человек, для трех из них будет избрано задержание как мера пресечения

    Следствие идет также и против совладельца LaMia Марко Рочи. Третий совладелец компании, пилот Мигель Кирога погиб в авиакатастрофе. Его подозревают в халатности, так как он не предусмотрел заправку самолета дополнительным топливом, а причиной трагедии эксперты уже назвали нехватку горючего в баках лайнера.

    Отметим, в результате крушения самолета LaMia в колумбийском городе Медельин погибла футбольная команда из Бразилии "Шапекоэнсе".

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