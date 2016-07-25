 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Арестован друг стрелка из Мюнхена

    Oн подозревается в том, что знал о предстоящей атаке и не сообщил о ней

    Баку. 25 июля. REPORT.AZ/ Арестован 16-летний друг стрелка из Мюнхена.

    Как передает Report, согласно данным полиции, он подозревается в том, что знал о предстоящей атаке и не сообщил о ней.

    Полиция считает, что он также мог участовать в распространение постов в сети Facebook с приглашением посетить торговый центр где произошла стрельба.

    Напомним, что 22 июля в одном из торговых центров Мюнхена, 18-летний немец иранского происхождения открыл стрельбу, в результате которой погибли 10 человек, после чего юноша застрелился.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi