​Арестован друг стрелка из Мюнхена

Баку. 25 июля. REPORT.AZ/ Арестован 16-летний друг стрелка из Мюнхена.

Как передает Report, согласно данным полиции, он подозревается в том, что знал о предстоящей атаке и не сообщил о ней.

Полиция считает, что он также мог участовать в распространение постов в сети Facebook с приглашением посетить торговый центр где произошла стрельба.

Напомним, что 22 июля в одном из торговых центров Мюнхена, 18-летний немец иранского происхождения открыл стрельбу, в результате которой погибли 10 человек, после чего юноша застрелился.