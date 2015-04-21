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    СМИ: Армии Саудовской Аравии приказано вторгнуться в Йемен - ДОПОЛНЕНО

    Король Саудовской Аравии приказал Национальной гвардии присоединиться к военной операции в Йемене

    Первая новость опубликована в 18:35

    Баку. 21 апреля. REPORT.AZ/ Король Саудовской Аравии Салман ибн Абдель Азиз Аль Сауд приказал Национальной гвардии страны принять участие в военной операции "Буря решимости" в Йемене, сообщает Report со ссылкой на телеканал Sky News Arabia.

    "Король Салман приказал силам Национальной гвардии участвовать в "Буре решимости"", - цитирует телеканал саудовское телевидение.

    Задача Нацгвардии - защита границ страны, поддержание безопасности различных учреждений и предприятий. В ее состав входят различные подразделения, в том числе пехота, разведка, авиация, ПВО.

    Саудовская Аравия вместе с союзниками 26 марта начала операцию "Буря решимости", в которой участвуют ВВС. Она нацелена на ликвидацию с воздуха группировок хуситов, их лагерей, техники, инфраструктуры в Йемене.

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