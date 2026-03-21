Арагчи: Стармер поставил под угрозу жизни британцев

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер поставил под угрозу жизни британцев, дав разрешение США на использование баз Соединенного Королевства для ударов по Ирану.

Как передает Report, об этом глава МИД Ирана Аббас Арагчи написал на своей странице в социальной сети X.

По словам Арагчи, большинство британцев не поддерживает участие Лондона в войне против Ирана, которую, как утверждает министр, ведут Израиль и США.

"Игнорируя собственный народ, Стармер ставит жизни британцев под угрозу, разрешая использовать базы Соединенного Королевства для агрессии против Ирана. Иран воспользуется своим правом на самооборону", - отметил он.

Заявление иранского министра стало реакцией на решение британских властей разрешить США использовать военные базы на территории королевства для нанесения ударов по объектам в Иране, откуда, как утверждается, ведется обстрел судов в Ормузском проливе, а также по инфраструктуре соседних стран.

Ранее, в марте, Великобритания уже одобрила аналогичный запрос Вашингтона на использование своих баз для ударов по иранским ракетным складам, которые, по оценке Лондона, могут представлять угрозу интересам Соединенного Королевства и безопасности его граждан.

В то же время британская сторона подчеркивала, что не рассматривает свое участие как присоединение к военной операции США и Израиля против Ирана.