Арагчи: Обмен заключенными с Францией может состояться в ближайшее время

Франция и Иран достигли соглашения по обмену заключенными.

Как передает Report, об этом заявил находящийся с визитом в Париже глава МИД Ирана Арагчи в интервью France 24.

"Обмен заключенными между Ираном и Францией был предметом переговоров и достигнутого соглашения, сейчас мы ожидаем завершения юридических и судебных процедур в обеих странах", - отметил он.

По словам Арагчи, процесс обмена утвержден в рамках Высшего совета нацбезопасности Ирана.

"Мы ожидаем завершения судебного процесса во Франции, и поэтому обмен будет осуществлен не позднее середины января, однако все зависит от решения французского суда" - добавил министр.