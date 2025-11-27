Арагчи: Обмен заключенными с Францией может состояться в ближайшее время
- 27 ноября, 2025
- 00:59
Франция и Иран достигли соглашения по обмену заключенными.
Как передает Report, об этом заявил находящийся с визитом в Париже глава МИД Ирана Арагчи в интервью France 24.
"Обмен заключенными между Ираном и Францией был предметом переговоров и достигнутого соглашения, сейчас мы ожидаем завершения юридических и судебных процедур в обеих странах", - отметил он.
По словам Арагчи, процесс обмена утвержден в рамках Высшего совета нацбезопасности Ирана.
"Мы ожидаем завершения судебного процесса во Франции, и поэтому обмен будет осуществлен не позднее середины января, однако все зависит от решения французского суда" - добавил министр.
