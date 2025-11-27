Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА
    Арагчи: Обмен заключенными с Францией может состояться в ближайшее время

    Другие страны
    • 27 ноября, 2025
    • 00:59
    Франция и Иран достигли соглашения по обмену заключенными.

    Как передает Report, об этом заявил находящийся с визитом в Париже глава МИД Ирана Арагчи в интервью France 24.

    "Обмен заключенными между Ираном и Францией был предметом переговоров и достигнутого соглашения, сейчас мы ожидаем завершения юридических и судебных процедур в обеих странах", - отметил он.

    По словам Арагчи, процесс обмена утвержден в рамках Высшего совета нацбезопасности Ирана.

    "Мы ожидаем завершения судебного процесса во Франции, и поэтому обмен будет осуществлен не позднее середины января, однако все зависит от решения французского суда" - добавил министр.

