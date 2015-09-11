​Арабский шейх был ранен при ракетном обстреле Йемена

Баку. 11 сентября. REPORT.AZ/ Сын арабского шейха Сауда бен Сакра Аль-Касими - правителя эмирата Рас-Эль-Хайма - получил ранение при ракетном обстреле в Йемене 4 сентября.

Как передает Report, об этом стало известно из интервью шейха каналу Oluom Al Dar TV, в котором он рассказал, что его сын Ахмад сейчас проходит лечение после ранения.

Сауд бен Сакра Аль-Касими отметил, что его сын "выбрал военную жизнь и знал о ее обстоятельствах".

4 сентября в йеменской провинции Мареб в результате обстрела погибли 45 военнослужащих из ОАЭ. Ракета "воздух-воздух", выпущенная повстанцами-хуситами, взорвалась поблизости от склада боеприпасов 107-й бригады вооруженных сил ОАЭ, вызвав детонацию. Жертвами атаки стали также 10 военных из Саудовской Аравии и пятеро - из Бахрейна.