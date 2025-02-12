Арабские страны разработают свой план по восстановлению Газы

Арабские страны готовы предоставить альтернативу плану президента США Дональда Трампа по сектору Газа, которая предусматривает восстановление палестинского анклава без перемещения его населения.

Арабские страны готовы предоставить альтернативу плану президента США Дональда Трампа по сектору Газа, которая предусматривает восстановление палестинского анклава без перемещения его населения.

Как передает Report , об этом сообщил в комментарии телеканалу Al Jazeera глава МИД Иордании Айман ас-Сафади.

"Мы работаем над арабским планом, основанном на восстановлении Газы без перемещения ее населения", - сказал он.

По словам министра, арабские страны "способны представить альтернативу плану Трампа и положить конец гуманитарной катастрофе в секторе Газа". Ас-Сафади сообщил, что иорданская сторона в ходе визита в США изложила американскому лидеру "свою позицию, нацеленную на достижение справедливого и всеобъемлющего мира, а не на выселение палестинцев".

Ранее король Иордании Абдалла II заявил по итогам встречи в Белом доме с Трампом, что выступает за необходимость восстановления сектора Газа после военных действий без перемещения жителей этого палестинского анклава.