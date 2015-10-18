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    ​Арабская коалиция по ошибке нанесла авиаудар по союзникам, погибли 30 солдат

    Еще 40 человек получили ранения в результате авиаудара.

    Баку. 18 октйабря. REPORT.AZ/ Коалиция арабских стран во главе с Саудовской Аравией по ошибке нанесла авиаудар по военному лагерю в йеменской провинции Таиз, где располагались войска поддерживаемого коалицией президента Абд Раббу Мансура Хади.

    Как передает Report со ссылкой на РИА “Новости”, в результате чего погибли 30 солдат.

    “Коалиция поразила неверную цель”, — сказал один из представителей властей.

    По данным агентства, еще 40 человек получили ранения в результате авиаудара.

    Представители арабской коалиции и правительства Йемена пока никак не прокомментировали случившееся.

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