​Арабская коалиция по ошибке нанесла авиаудар по союзникам, погибли 30 солдат

Баку. 18 октйабря. REPORT.AZ/ Коалиция арабских стран во главе с Саудовской Аравией по ошибке нанесла авиаудар по военному лагерю в йеменской провинции Таиз, где располагались войска поддерживаемого коалицией президента Абд Раббу Мансура Хади.

Как передает Report со ссылкой на РИА “Новости”, в результате чего погибли 30 солдат.

“Коалиция поразила неверную цель”, — сказал один из представителей властей.

По данным агентства, еще 40 человек получили ранения в результате авиаудара.

Представители арабской коалиции и правительства Йемена пока никак не прокомментировали случившееся.