​Арабская коалиция объявила о прекращении перемирия в Йемене

Баку. 2 января. REPORT.AZ/ Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией объявила о прекращении перемирия в Йемене, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Режим прекращения огня в Йемене был продлен на неделю после окончания предыдущей семидневной паузы, о чем объявил спецпосланник генсека ООН Исмаил ульд Шейх Амхед по итогам переговоров в Швейцарии 20 декабря. Все попытки установить полноценный перерыв в боевых действиях не увенчались успехом, и, по сообщениям СМИ, имели место значительные нарушения с обеих сторон.

"Командование коалиции по поддержке легитимных властей Йемена объявляет об окончании перемирия в Йемене с 14.00 субботы", - говорится в сообщении на официальной странице агентства в Twitter.