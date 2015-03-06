Аптеки Стамбула прекратили выдавать лекарства сирийским беженцам

Баку. 6 марта. REPORT.AZ/ Около 5 тысяч аптек в Стамбуле приняли совместное решение не предоставлять бесплатные лекарства сирийским беженцам, утверждая, что государство не компенсирует расходы аптек на закупку этих лекарств.

Как отмечает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил президент турецкой федерации фармацевтов Нуртен Сайдан, по словам которого власти обязались покрывать аптекам затраты на лекарства, выдаваемые сирийским беженцам. В настоящее время долг государства аптекам достиг 150 тысяч турецких лир (около 60 тысяч долларов).

"Стамбульские фармацевты около 11 месяцев не получают оплату за лекарства, которые они предоставили сирийским беженцам. Аптеки решили прекратить выдавать препараты для сирийцев и требуют от государства компенсации своих расходов", - цитирует Сайдана газета Hurriyet.