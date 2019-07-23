Apple ведёт консультации о приобретении структур Intel

Американская компания Apple ведет консультации о приобретении подразделения корпорации Intel, которое занимается производством чипов для беспроводных модемов.

Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Bloomberg.

По словам его источников, окончательные договоренности могут быть достигнуты на следующей неделе. Потенциальная сделка оценивается примерно в 1 млрд долларов, она предполагает передачу компании Apple ряда патентов.

Как отмечает газета The Wall Street Journal, чипы о которых идет речь, применяются и в смартфонах. Apple и Intel, по сведениям издания, начали консультации относительно возможности сделки около года назад, они неоднократно прерывались и возобновлялись.

Как отмечает газета, Apple намерена активизировать собственные разработки в сфере производства чипов для мобильных устройств. С этой целью в городе Сан-Диего (штат Калифорния) планируется открыть центр, в котором будут работать около 1,2 тыс. человек. Apple, в частности, приняла на работу специалистов в этой сфере, которые ранее являлись сотрудниками Intel.