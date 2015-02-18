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    ​Apple сохранил титул самого дорогого бренда в мире

    Американская корпорация в четвертый раз подряд заняла первую строчку

    Баку. 18 февраля. REPORT.AZ/ Британская компания Brand Finance опубликовала ежегодный список 500 самых дорогих мировых брендов.

    По сообщениям Report, первую строчку в четвертый раз подряд заняла американская корпорация Apple.

    Торговая марка Apple оценивается в 128 млрд. долларов.

    Стоимость самых дорогих 5 брендов в этом году по сравнению с прошлым годом возросла на 12,3%, составив 413,4 млрд. долларов. В прошлом году этот показатель составлял 368 млрд долларов. В этом году стоимость торговой марки Apple выросла на 23%.

    На втором месте разместилась торговая марка Samsung, которая уступила Apple 46,5 млрд. долларов. На третьем месте в списке разместилась компания Google (76,6 млрд. долларов), на четвертом - Microsoft (67 млрд. долларов), а на пятом - Verizon (59,8 млрд. долларов).

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