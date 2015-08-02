Apple могут обвинить в пособничестве террористам

Баку. 2 августа. REPORT.AZ/ Все последние годы Apple уделяла очень много внимания вопросам безопасности пользовательских данных. Казалось бы, подобные действия должны заслуживать исключительно похвалу. Однако всегда найдётся кто-нибудь недовольный. В данном случае это правительство США.

Как сообщает Report со ссылкой на ukrainianiphone.com, Администрация президента Обамы и ФБР вполне могут усмотреть в излишней любви к шифрованию данных угрозу национальной безопасности. Ведь сервисами Apple далеко не всегда пользуются простые люди, встречаются и потенциальные террористы, вычислить которых становится тем труднее, чем лучше защищены данные. А значит, высокопоставленные лица вполне могут надавить на Apple, Google и другие компании, мотивируя свой "наезд" безопасностью страны.

Ранее в США уже рассматривались в судебном порядке требования предоставлять спецслужбам все необходимые данные по запросу. Компании отстаивают свои права, мотивируя это тем, что подобные действия упростят работу хакерам всех мастей, среди которых также могут быть и террористы.

В мае 2015 года Apple и 140 других компаний написали открытое письмо президенту Обаме, в котором просили отвергать любые предложения, касающиеся внесения изменений в текущую политику по защите персональных данных пользователей. Появление подобных просьб говорит о том, что в большом бизнесе действительно опасаются подобных вмешательств.

Похоже, что в США сейчас происходит настоящая война между силовыми структурами и компаниями, владеющими персональными данными пользователей. И на фоне растущей напряжённости в мире трудно предположить, за кем будет победа. Впрочем, до прямых "наездов" на компании дело ещё не дошло. Вполне возможно, что стороны в итоге найдут компромиссное решение.