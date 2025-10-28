Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет

    AP: США пытались завербовать пилота Мадуро

    Другие страны
    • 28 октября, 2025
    • 21:26
    AP: США пытались завербовать пилота Мадуро

    Соединенные Штаты вели работу по вербовке одного из пилотов самолета президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

    Как передает Report, об этом сообщило агентство Associated Press (AP).

    По его сведениям, в апреле 2024 года американские власти получили от информатора в Доминиканской Республике данные, которые впоследствии вывели спецслужбы на одного из пилотов Мадуро. Ему было предложено направить самолет в одно из мест, где американские власти могли бы его задержать. В частности, пилоту предлагалось посадить самолет с венесуэльским лидером в Пуэрто-Рико, Доминиканской Республике или на американской базе Гуантанамо на Кубе, сообщает агентство. В обмен на это, по данным AP, представители США обещали сделать пилота "очень богатым и любимым миллионами соотечественников".

    Как говорится в материале, пилот несколько раз списывался с агентом американских властей в мессенджере. Последнюю попытку склонить его к сотрудничеству США предприняли в сентябре, после чего он заблокировал номер, с которого ему писали.

    Николас Мадуро США
    KİV: ABŞ Maduronun pilotunu ələ almağa çalışıb

    Последние новости

    21:59

    Рютте: НАТО полностью поддержит Литву в борьбе с воздушными шарами

    Другие страны
    21:55
    Фото

    Президент Ильхам Алиев вручил ключи от квартир жителям сел Мамедбейли и Агалы Зангиланского района - ОБНОВЛЕНО

    Внутренняя политика
    21:42
    Фото

    Ильхам Алиев принял участие в открытии села Мамедбейли и 2-го этапа села Агалы Зангиланского района - ОБНОВЛЕНО

    Внутренняя политика
    21:39

    США приобретет шведские системы Giraffe 1X на $46 млн

    Другие страны
    21:26

    AP: США пытались завербовать пилота Мадуро

    Другие страны
    21:25
    Фото

    Президент Ильхам Алиев вручил ключи от квартир жителям села Хоровлу Джебраильского района - ОБНОВЛЕНО

    Внутренняя политика
    21:10

    ХАМАС отказался передавать тело очередного заложника - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    20:55
    Фото

    Хикмет Гаджиев и замглавы МИД Турции обсудили двусторонние отношения

    Внешняя политика
    20:45

    Президент Литвы допустил запрет транзита белорусской продукции в Калининград

    Другие страны
    Лента новостей