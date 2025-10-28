AP: США пытались завербовать пилота Мадуро

Соединенные Штаты вели работу по вербовке одного из пилотов самолета президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Associated Press (AP).

По его сведениям, в апреле 2024 года американские власти получили от информатора в Доминиканской Республике данные, которые впоследствии вывели спецслужбы на одного из пилотов Мадуро. Ему было предложено направить самолет в одно из мест, где американские власти могли бы его задержать. В частности, пилоту предлагалось посадить самолет с венесуэльским лидером в Пуэрто-Рико, Доминиканской Республике или на американской базе Гуантанамо на Кубе, сообщает агентство. В обмен на это, по данным AP, представители США обещали сделать пилота "очень богатым и любимым миллионами соотечественников".

Как говорится в материале, пилот несколько раз списывался с агентом американских властей в мессенджере. Последнюю попытку склонить его к сотрудничеству США предприняли в сентябре, после чего он заблокировал номер, с которого ему писали.