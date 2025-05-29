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AP: Маск уходит из администрации Трампа

AP: Маск уходит из администрации Трампа Американский предприниматель Илон Маск покидает администрацию президента США Дональда Трампа, где он курировал работу ведомства по повышению эффективности работы американского правительства (DOGE).
Другие страны
29 мая 2025 г. 06:28
AP: Маск уходит из администрации Трампа

Американский предприниматель Илон Маск покидает администрацию президента США Дональда Трампа, где он курировал работу ведомства по повышению эффективности работы американского правительства (DOGE).

Как передает Report, об этом сообщило агентство Associated Press (AP) со ссылкой на представителя Белого дома.

Агентство обращает внимание на то, что соответствующее решение было принято на следующий день после того, как Маск в интервью телекомпании CBS подверг критике предложенный администрацией и поддержанный Палатой представителей Конгресса США законопроект о сокращении госрасходов.

Reuters в свою очередь пояснило со ссылкой на источник в администрации, что процесс выхода Маска из действующей администрации начнется непосредственно в среду вечером.

Сам предприниматель разместил в среду в X публикацию, в которой отметил, что "отведенное ему время в качестве особого служащего правительства подходит к концу". При этом он выразил уверенность в том, что роль DOGE в работе правительства США со временем будет лишь расти.

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Версия на азербайджанском языке AP: Mask Tramp administrasiyasından gedir

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