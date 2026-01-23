Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Совет мира по Газе
    Антониу Кошта: ЕС готов защищать себя и свои интересы

    Антониу Кошта: ЕС готов защищать себя и свои интересы

    Европа и Соединенные Штаты имеют общие интересы в области безопасности Арктики, поддерживаемые в том числе через НАТО, впредь ЕС будет более активным в этом регионе.

    Как сообщает европейское бюро Report, об этом поздно ночью в пятницу на пресс-конференции по итогам чрезвычайного саммита лидеров ЕС заявил председатель Совета Евросоюза Антониу Кошта.

    "Европейский союз и Соединенные Штаты давно являются партнерами и союзниками. Мы построили трансатлантическое сообщество, основанное на общих ценностях и направленное на процветание и безопасность наших народов. Мы считаем, что отношения между партнерами и союзниками должны строиться на основе дружелюбия и уважения", - сказал он.

    Кошта также повторил заявление о полной поддержке со стороны ЕС Дании и Гренландии в принятии решений о своем будущем и приверженности международным принципам территориальной целостности и национального суверенитета.

    "На этом фоне вчерашнее объявление о том, что США не будут вводить новые тарифы на европейские товары, является позитивным шагом. Введение дополнительных тарифов было бы несовместимо с торговым соглашением между Европейским союзом и Соединенными Штатами", - заявил он.

    По словам Кошты, ЕС готов сосредоточиться на реализации этого соглашения и стабилизации торговых отношений с США.

    При этом глава Совета Евросоюза подчеркнул, что союз будет и впредь "отстаивать свои интересы и защищать себя от любых форм принуждения", для чего есть необходимые полномочия и инструменты.

    Лента новостей