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Антарктида перестала быть единственным континентом без случаев COVID-19

Антарктида перестала быть единственным континентом без случаев COVID-19 У 36 человек с чилийской научной станции был выявлен COVID-19
Другие страны
22 декабря 2020 г. 15:44
Антарктида перестала быть единственным континентом без случаев COVID-19

Антарктида перестала быть единственным континентом, не затронутым пандемией коронавируса, после того как у 36 человек с чилийской научной станции был выявлен COVID-19. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает местная газета Tercera.
Случаи заражения коронавирусом были обнаружены на антарктической научной станции Bernardo O’Higgins Riquelme. Согласно заявлению военных, "36 человек получили положительные результаты тестов на COVID-19". Как отмечается, из 36 заболевших 26 - военнослужащие и 10 относятся к компании-подрядчику, которая проводила плановые работы на антарктической базе.
Как сообщается, все зараженные были эвакуированы медицинским научным персоналом после проявления симптомов и позднее сдали ПЦР-тесты.

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